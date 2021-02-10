Какими будут iPhone 2022 года: аналитик раскрыл ряд подробностей

395

Много не рассказал, но все же

До предположительной даты анонса iPhone 13 остается чуть менее трех месяцев и, скорее всего, работы над новинками завершены. Компания в шаге от начала производства и проблем не должно быть, ведь Apple напрягла поставщиков комплектующих раньше, чем обычно. Отсюда вывод, что серия iPhone 13 выйдет вовремя. Значит, компании ничего не будет мешать вовремя приступить к созданию новых iPhone.

Благодаря известному инсайдеру Мин-Чи Куо мы узнали больше о том, что предложат «яблочные» мобильники в следующем году. Первым в следующем году дебютирует iPhone SE третьего поколения и его анонс должен прийтись на первый квартал. Скорее всего, речь идет о марте.

Чего-то революционного и кардинально иного iPhone SE 3 не предложит. Это будет самый доступный 5G-смартфон Apple, где за основу возьмут все тот же облик iPhone 8, а принадлежность новинки к нашему времени, будет выдавать установка новейшего чипа Apple A15 Bionic.

Естественно, что следующий год не станет исключением и компания выпустит новое поколение титульных iPhone. Как они будут именоваться, предугадать, пока, сложно. Все будет зависеть от того, какой нейминг Apple изберет для iPhone нынешнего года.

Читать также: Когда Apple выпустит iPhone 13? Названа дата ﻿

Мин-Чи Куо говорит о том, что Pro-версии гарантировано получат сканер отпечатков пальцев под дисплеем, но при этом не откажутся и от системы Face ID. Любопытно, что он также подтверждает, что эксперимент с выпуском компактной версии в рамках флагманской серии компания продолжит и в этом году, выпустив преемника iPhone 12 mini. Несмотря на то, что эта модель продается плохо и это совсем не то, что хотели фанаты компании, она еще раз попытается угодить им и спасти идею выпуска компактной модели.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: macrumors, macrumors﻿