Когда Apple выпустит iPhone 13? Названа дата

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14 сентября может стать датой премьеры iPhone 13

Apple говорит, что iPhone — лучшие и замечательные. С тем, что они существенно и реально лучше, фанаты Android точно не согласятся. Но любой анонс iPhone — это событие, которого ждут. Хотя бы из праздного любопытства, что на этот раз придумает Apple, чтобы ее устройства покупали миллионными тиражами. С этим не поспоришь.

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В этом году компания вернется к практике устраивать анонс новых iPhone в сентябре. Уже инсайдерам и дата известна — 14 сентября. А вот продажи стартуют 24 сентября.

Естественно, Apple надеется, что iPhone 13 станет самой продаваемой линейкой устройств компании. Правда, перед этим компании еще необходимо определиться с названием новинок. Целый ряд аналитиков сходятся во мнении, что концерн из Купертино представит все же iPhone 12s. Причина для такого нейминга — суеверия и незначительные изменения.

Издание SellCell провело опрос, по результатам которого выяснилось, что 2/3 опрошенных за то, чтобы компания отказалась от нейминга iPhone 13. Среди более предпочтительных вариантов они назвали iPhone (2021), iPhone 12s, iPhone 14 или iPhone 21. Любопытно, что каждый пятый даже готов отказаться от покупки новенького iPhone, если компания оставит цифру 13 в названии.

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Что касается характеристик нового поколения iPhone, то сообщается, что LiDAR и оптическую стабилизацию изображения со сдвигом добавят во все смартфоны, «прошки» получат 120-Гц дисплеи и емкость аккумуляторов у всех моделей возрастет.

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Источник: phonearena