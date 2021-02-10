Чипов точно хватит Apple. Все прочие — подождут

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У TSMC в приоритетах нужды Apple и автопроизводителей, все другие заказы отодвинуты на второй план

Мир живет в условиях дефицита микрочипов и в этой ситуации производителям полупроводниковой продукции приходится расставлять приоритеты. Перед этой дилеммой оказалась и компания TSMC. Неудивительно, что предпочтение отдано, прежде всего, производству чипов для Apple и автомобилей. Все прочие клиенты вынуждены выстроиться в очередь и их потребности будут удовлетворяться только после того, как будет решен вопрос с удовлетворением спроса от концерна из Купертино и автопроизводителей.

Стоит отдать должное дальновидности Apple, которая еще в декабре прошлого года выкупила 80% мощностей TSMC, занятых под производство 5-нанометровых чипов. Поэтому чипмейкер будет, прежде всего, нацелен на выпуск процессоров Apple M1 и Apple Bionic A15.

Этот факт говорит о том, что проблем с производством iPhone 13 не будет. Выпуск, как и анонс «яблочных» новинок, должен случиться вовремя. Чего, например, не скажешь о Samsung Galaxy S21 FE, релиз которого отложили или отменили из-за нехватки мобильных процессоров. Правда, производством Snapdragon 888 (а именно этот чип должен стать основой фанатской версии флагмана) занимается сама Samsung и тем удивительнее звучат предположения, что именно дефицит чипсетов заставил компанию пересмотреть планы по выпуску смартфона.

В числе тех, кого с подачи Apple компания TSMC подвинула, оказались такие гиганты как AMD, Intel, Qualcomm, Broadcom и MediaTek. Не исключено, что в поисках альтернативы, клиенты вынуждены будут отдать свои заказы сторонним производителям. Например, Samsung, которая также освоила и поставила на поток выпуск 5-нанометровых чипсетов. Если, конечно, у нее будет для этого возможность.

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Источник: digitimes