Какими характеристиками могут наделить смартфоны серии Honor V40

298

Если отбросить в сторону маркетинговую «лапшу», что Honor это независимый бренд с ориентиром на молодежную аудиторию, по факту он крепко связан «пуповиной» с Huawei и выпускает смартфоны по мотивам «родительских» устройств, но дешевле. Есть все шансы, что флагманы серии Honor V40 станут своеобразной вариацией на тему имиджевой линейки Huawei Mate 40.

Трио на базе Dimensity 1000+

Случится это именно так или нет, узнаем осенью, а сегодня в сети появились предполагаемые характеристики, которые могут получить устройства серии Honor V40. Это только первые слухи, и никто не гарантирует, что они абсолютно достоверные. На этот раз нам обещают, что в рамках одного семейства выйдут три модели: Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+.

Среди сходных черт они предложат AMOLED‑дисплеи от BOE, чипсет Dimensity 1000+, 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопитель UFS 3.0 на 256 Гб. Только базовая версия получит плоскую матрицу с частотой обновления 90 Гц, а «прошка» удостоится изогнутого 90-герцового изогнутого дисплея и у Honor V40 Pro + будет экран с изогнутыми кромками с частотой обновления 120 Гц.

Honor V30

Honor V40 будет довольствоваться одиночной 32 Мп фронтальной камерой на основе датчика Sony IMX616, а два его старших собрата получат сдвоенную фронталку, где в пару с аналогичным 32 Мп сенсором дадут ToF-модуль. Базовая версия предложит аккумулятор на 4200 мАч, быструю 40-ваттную проводную зарядку и беспроводную на 27 Вт, а также тройную основную камеру 64 Мп (Sony IMX686) + 12 Мп (широкоугольная OV12D) + телеобъектив (OIS, 10-кратный гибридный зум).

Honor V40 Pro получит батарейку на 4300 мАч, быструю зарядку на 40 Вт и беспроводную на 27 Вт, а также тот же набор датчиков на тыльной стороне, что и у Honor V40 Pro. Что касается Honor V40 Pro + то аккумулятор у него будет емкостью 4200 мАч, но мощность проводной зарядки увеличится до 66 Вт, а беспроводная будет на 27 Вт. Основная камера получит датчики 48 Мп (OV8C, 1/1,3ʺ) + 12 Мп (широкоугольная, OV12D) + телеобъектив (10 кратный гибридный зум) и предложат двойную оптическую стабилизацию.

Источник: gizmochina