Какими могут быть OnePlus Watch

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Патент раскрывает дизайн будущих OnePlus Watch

Думаю, вы слышали, что OnePlus намерена выпустить собственные смарт-часы Watch. Слухи о носимом гаджете ходят уже несколько лет, но только недавно компания подтвердила, что в 2021 году действительно хочет выйти на рынок носимой электроники. В январе она уже представила свой фитнес-трекер и в марте одновременно с релизом серии OnePlus 9 может представить смарт-часы OnePlus Watch.

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Издание TechnikNews, прошерстив базу данных Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам, обнаружило эскизы будущих смарт-часов OnePlus Watch. Патент на носимый гаджет компания получила в прошлом месяце и умные часы представлены в двух исполнениях: «обычные» и спортивные, которые будут отличаться, прежде всего, исполнением ремешка.

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Сразу скажем, что в плане дизайна OnePlus Watch поражать воображение не будут и это будет достаточно типичный гаджет с круглым дисплеем. На правую грань вынесены две кнопки, а с обратной стороны корпуса имеется датчик сердечного ритма.

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О характеристиках OnePlus Watch ничего неизвестно и можно только строить догадки. Что с успехом и делают инсайдеры, которые пророчат установку чипа Wear 4100 и фирменную операционную систему. Хотя есть и те, кто утверждает, что смарт-часы будут работать под управлением Google Wear.



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Источник: techniknews