Откажется ли OnePlus от Oxygen OS (Hydrogen OS) на фоне сближения с Oppo?

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Oxygen OS (Hydrogen OS) продолжат ставить на смартфоны OnePlus

На рынке есть три известных бренда Oppo, Vivo и OnePlus. Кто-то считает эти три марки независимыми друг от друга, где каждая из компаний выстраивают свою особенную стратегию на рынке. Но если абстрагироваться от внешних признаков независимых брендов, то выясняется, что все три руководимы твердой рукой BBK Corporation и развиваются параллельно, чтобы решить ряд задач. Это конгломерат и одно из интересных явлений в мире бизнеса.

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Ранее утверждалось, что Vivo, OnePlus и Oppo имеют свои центры разработки, и частично это так и было. За скобками оставалось то, что в таких центрах вся разработка сводилась к косметическим изменениям по сравнению с базовым шасси, поэтому многие модели были очень схожи друг с другом. Под косметикой понимались только небольшие коррективы в экстерьере, вариации по части материалов корпуса и, конечно же, софт. Но это не мешало компаниям утверждать, что все это «птенцы из разных гнезд».

Похоже, что рынок начал требовать другого подхода и в прошлом году стало очевидным все большее сближение Oppo и OnePlus. Более того, произошло слияние команд разработчиков, что заставило ряд фанатов обеспокоиться тем, что компании потеряют свою самоидентификацию. В частности, в воздухе повис вопрос, будут ли компании и дальше развивать собственные оболочки или же в итоге унифицируют софт, сотрут отличия в программном обеспечении?

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Сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что поводов для опасения нет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Компания OnePlus будет и дальше развивать собственную оболочку Oxygen OS (Hydrogen OS). Серия OnePlus 9 совершенно точно получит фирменную надстройку. Правда, процесс заимствования каких-то фишек от ColorOS продолжится.

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Источник: weibo