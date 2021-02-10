OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: емкость аккумулятора и будет ли зарядка в комплекте

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OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не лишат зарядного устройства

Сначала Apple, потом Xiaomi и Samsung отказались от зарядных адаптеров в комплекте. А вот OnePlus убирать зарядку из коробки не будет. О том, что зарядка будет входить в комплект поставки серии OnePlus 9 сообщил на своей странице в Twitter сетевой информатор @Max J, который уже имеет солидный послужной список достоверных утечек о еще не представленных смартфонах OnePlus.

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Среди прочего он подтвердил, что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат одинаковой емкости аккумуляторную батарею — 4500 мАч. Скорее всего, обе модели разведут по мощности быстрой зарядки, и Pro-версия получит беспроводную зарядку, а вот базовая ее будет лишена.

По неподтвержденной информации, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат 120-герцовые OLED‑экраны разрешением QHD+, топовый процессор Snapdragon 888, до 12 Гб оперативки и флеш-память на 128/256 Гб. Работать новинки будут под управлением Android 11 с фирменной надстройкой OxygenOS 11. Мощность быстрой зарядки могут довести до 65 Вт.

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Ожидается, что помимо парочки титульных флагманов представят еще и OnePlus 9 Lite или OnePlus 9 SE, который может получить Snapdragon 865 или Snapdragon 870. Кроме того, компания готовит к выходу OnePlus Nord N1 5G и смарт-часы.

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Источник: twitter