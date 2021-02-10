Каков ресурс складываний Xiaomi Mi Mix Fold? Тест покажет

222

Xiaomi Mi Mix Fold испытают на складывание и раскладывание в прямом эфире

Будем откровенны, ожидания монолитности корпуса Xiaomi Mi Mix Fold, как минимум будут завышенными. При желании сломать можно что угодно. Не говоря уже о складном устройстве, состоящем из двух половинок, соединенных шарниром. А каков ресурс механической прочности шарнира и гибкой матрицы?

Читать также: Обзор Xiaomi Mi 11 Lite (Сяоми Ми 11 Лайт) - характеристики субфлагмана﻿

Компания решила устроить публичный стресс-тест Xiaomi Mi Mix Fold. В режиме онлайн его будут непрерывно складывать и раскладывать. Сделано это будет для того, чтобы подтвердить надежность и прочность корпуса складного мобильника. Специальная роботизированная установка будет складывать Xiaomi Mi Mix Fold каждые 1,6 с непрерывно в течение 24 часов на протяжении 7 дней.

Сама компания декларирует, что конструкция смартфона создана так, чтобы гарантировать минимум 10 лет работы или 1 млн циклов раскладывания/складывания. Если предположить, что пользователь будет до 100 раз складывать и раскладывать Xiaomi Mix Fold ежедневно, то за десять лет набежит 365 тысяч складываний/раскладываний. Выходит, что ресурс работы шарнирного механизма рассчитан почти на тридцать лет.

Читать также: Готовится к анонсу Poco M3 Pro. Увы, вновь ребрендинг

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: weibo