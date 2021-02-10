Готовится к анонсу Poco M3 Pro. Увы, вновь ребрендинг

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Poco M3 Pro должен быть клоном Redmi Note 10 5G

В ноябре прошлого года вышел Poco M3, который оказался хорош по совокупности скорости работы, автономности и качества экрана. Он ориентирован на тех, кто хочет «все и понемногу за недорого». И вот теперь компания готовится выпустить его прокаченную версию — Poco M3 Pro.

Смартфон уже успел получить сертификаты в Бюро индийских стандартов и Федеральной комиссии по связи США, которые указывают на то, что компания вновь займется излюбленным делом — ребрендингом. По факту Poco M3 Pro может оказаться лишь переименованной версией Redmi Note 10 5G, но с чуть измененным дизайном блока основной камеры. Его могут сделать на манер того, что предлагает Poco M3.

Poco M3 Pro должен предложить 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 700, фронталку на 8-мегапикселей и 4/6 Гб оперативной памяти. Поставляться смартфон должен с операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 12 и на выбор предложат флеш-накопитель на 64 Гб или 128 Гб.

Питать Poco M3 Pro должен аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт или 22,5 Вт и на тыльной стороне установят тройную тыльную камеру с главным датчиком на 48 Мп с парой сенсоров разрешением 2 Мп каждый.

Кстати, Poco M3 Pro может оказаться не единственным клоном Redmi Note 10 5G. В Китае компания планирует представить Redmi 20X, который на поверку может оказаться все тем же Redmi Note 10 5G.

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Источник: mysmartprice