Какой будет серия iPhone 14: дисплеи, чипы и камеры

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iPhone 14 обязан выйти по плану. Релиз серии ждем в сентябре и до него еще предостаточно времени. Но подробности о новинках постепенно просачиваются в сеть, включая и самые невероятные. На днях инсайдеры выложили на всеобщее обозрение CAD-рендеры iPhone 14, а сегодня подоспели подробности о дисплее и прочих характеристиках новинок серии.

По данным информаторов, iPhone 14 предложит 60-герцовый OLED-экран диагональю 6,06 дюйма. Дисплей получит два технологических отверстия для фронтальной камеры и датчиков, необходимых для работы системы Face ID.

iPhone 14 Pro предложит матрицу с такой же диагональю, но она будет обладать поддержкой технологии ProMotion. Для iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max обещают 6,68-дюймовые OLED-экраны, то только у «прошки» это будет LTPO-панель с поддержкой динамической частоты обновления.

Среди прочего инсайдер полагает, что все модели серии iPhone 14 предложат 6 Гб оперативной памяти. Он также подтвердил, что только Pro-версии получат новый чип Apple A16 Bionic и тройную основную камеру, тогда как другим смартфонам придется довольствоваться Apple A15 Bionic и на тыльной стороне установят парочку датчиков. На это компанию подталкивает необходимость искать пути сдерживания удорожания своих устройств.

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Источник: mysmartprice