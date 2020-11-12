Какой дисплей будет иметь Redmi K40

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Детали о серии Redmi K40

Говорим Redmi, подразумевает Xiaomi. С прошлого года Redmi стал отдельным брендом и пытается условно существовать параллельно. У Redmi есть несколько серий включая K, которая олицетворяет собой бюджетные флагманы в понимании «дочки» Xiaomi. Скоро должна появиться на свет линейка Redmi K40, которая придет на смену Redmi K30.

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Известный инсайдер с ником Digital Chat Station продолжает снабжать нас информацией о еще не вышедших устройствах и в этот раз он поделился подробностями о Redmi K40. По его сведениям, в рамках серии выйдет несколько моделей и Redmi K40 предложит OLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также он утверждает, что фронталку впишут в круглое отверстие в матрице, которое будет миниатюрным — 3,7 мм в диаметре.

Redmi K30

Ранее сообщалось, что Redmi K40 Pro удостоится чипа Snapdragon 875, который увидит свет 1 или 2 декабря и будет произведен с применением 5-нанометровой технологии. Базовая версия Redmi K40 предложит процессор Dimensity 1000+ или Snapdragon 875 и многомодульную основную камеру с главным датчиком Sony IMX686 на 64-мегапикселя. От новинок можно ждать аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 33 Вт.

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Ожидается, что Redmi K40 поступит в продажу до конца нынешнего года, а «прошка» появится в первом квартале следующего года.

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Источник: gizmochina