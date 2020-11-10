Redmi Note 9 Pro получает MIUI 12 Global ROM

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Глобальная версия MIUI 12 добирается до Redmi Note 9 Pro

Новая версия фирменной оболочки Xiaomi носит название MIUI 12 и ее анонс состоялся в апреле нынешнего года. С момента ее выхода компания занята ее разворачиванием на свои устройства. Хорошая новость пришла для владельцев Redmi Note 9 Pro во всем мире — вышла глобальная версия прошивки MIUI 12.

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Сборка получила номер V12.0.1.0.QJZMIXM, и распространяется «по воздуху». Первыми ее получат ограниченное количество устройств и только после того, как компания будет уверена в стабильности ее работы, она начнет рассылку обновления на все оставшиеся гаджеты. MIUI 12 для Redmi Note 9 Pro не только приносит все фишки, характерные для фирменной оболочки, но и обещано повышение производительности, скорости работы и безопасности системы в целом.

Напомним, что одной из отличительных черт MIUI 12 стала анимация, суперобои и экран заставки с изображением Земли и Марса. Все это действительно сделано на высоте, выглядит оригинально, вкусно и эффектно. Сама оболочка стала функциональнее и приятнее глазу, пользователь получает полный контроль разрешений, которые он дает приложениям, а также обновили темный режим.

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Источники: xiaomifirmwareupdater, mi.com