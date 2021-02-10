Какой iPhone охотнее всего покупали в I квартале

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iPhone 11 обошел по популярности iPhone 12

Когда состоялась премьера серии iPhone 12, нашлось немало скептиков, которые предрекли моделям неминуемый провал. Но этому негативному прогнозу не суждено было сбыться и новинки стали достаточно востребованными смартфонами, подстегнувшими продажи iPhone. Но несмотря на это, iPhone 12 так и не стал самым популярным мобильником компании по итогам первого квартала нынешнего года.

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Об этом свидетельствует отчет Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), эксперты подсчитали продажи iPhone в США за первый квартал нынешнего года. Самым популярным признан iPhone 11, который сумел оставить на втором и третьем местах iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. На iPhone 11 пришлось почти четверть всех реализованных «яблочных» смартфонов в первом квартале нынешнего года — 24%.

Тем не менее, линейка iPhone 12 хорошо продавалась и на нее пришлось 61% всех проданных смартфонов Apple. Хуже всего среди устройств актуального семейства продавался iPhone 12 mini, и компания вынуждена была сократить его производство. Также достаточно вяло продавался iPhone SE (2020). А вот продажи iPhone 12 Pro за последние три месяца устремились вверх и все благодаря тому, что компания убрала с прилавков магазинов iPhone 11 Pro Max.

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Среди прочего аналитики отмечают, что средняя цена iPhone на рынке США составила $847. Для сравнения в прошлом году этот показатель был равен $795.

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Источник: gizchina