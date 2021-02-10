Прототип iPhone 13 mini засветился на фото

297

Похоже, iPhone 13 mini будет именно таким

Несмотря на то, что продажи iPhone 12 mini оказались ниже ожидаемых, Apple все же даст шанс компактной версии флагмана и в этом году. Ожидается, что iPhone 13 mini дебютирует осенью в составе новой серии iPhone. До анонса минимум четыре месяца, но по сети уже гуляет «живой» снимок с этой моделью в главной роли.

В китайской сети Weibo появилась фотография, на которой, как утверждает ее автор, изображен прототип iPhone 13 mini. Можно отметить, что в плане габаритов он будет повторять предшественника, но одно принципиальное отличие все же есть. Речь идет о расположении датчиков изображения основной камеры.

Читать также: Хакеры взялись за шантаж Apple и вымогают выкуп﻿

На этот раз решено расположить модули не вертикально друг под другом, а по диагонали. Скорее всего, это решение продиктовано необходимостью установить в iPhone 13 mini линзы большего размера. Сами объективы не стали прикрывать одним стеклом, каждый из них имеет свои собственные защитные стекла.

Зачем Apple выпустит iPhone 13 mini, если IPhone 12 mini не популярен? Похоже, что разговоры о том, что компактная версия продается плохо не соответствует действительности. Этот скепсис продиктован тем, что по итогам января 2021 года iPhone 12 mini вошел в десятку самых продаваемых смартфонов в мире.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: ithome