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Прототип iPhone 13 mini засветился на фото

22.04.2021 297 0

Похоже, iPhone 13 mini будет именно таким

Несмотря на то, что продажи iPhone 12 mini оказались ниже ожидаемых, Apple все же даст шанс компактной версии флагмана и в этом году. Ожидается, что iPhone 13 mini дебютирует осенью в составе новой серии iPhone. До анонса минимум четыре месяца, но по сети уже гуляет «живой» снимок с этой моделью в главной роли.

 

Прототип iPhone 13 mini засветился на фото – фото 1

 

В китайской сети Weibo появилась фотография, на которой, как утверждает ее автор, изображен прототип iPhone 13 mini. Можно отметить, что в плане габаритов он будет повторять предшественника, но одно принципиальное отличие все же есть. Речь идет о расположении датчиков изображения основной камеры.

 

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На этот раз решено расположить модули не вертикально друг под другом, а по диагонали. Скорее всего, это решение продиктовано необходимостью установить в iPhone 13 mini линзы большего размера. Сами объективы не стали прикрывать одним стеклом, каждый из них имеет свои собственные защитные стекла.

 

Прототип iPhone 13 mini засветился на фото – фото 2

 

Зачем Apple выпустит iPhone 13 mini, если IPhone 12 mini не популярен? Похоже, что разговоры о том, что компактная версия продается плохо не соответствует действительности. Этот скепсис продиктован тем, что по итогам января 2021 года iPhone 12 mini вошел в десятку самых продаваемых смартфонов в мире.

 

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Источник: ithome

iPhone 13 mini
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2021

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Прототип iPhone 13 mini засветился на фото

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