Какой робот-пылесос с функцией самоочистки выбрать: тест
Он убирается, когда вас нет дома и это чудо-машина современности. Мы говорим о роботе-пылесосе, который уберет в гостиной, соберет пыль под кроватью, удалит мусор с ковра и даже помоет пол. Но робот-пылесос как любой другой пылесос нуждается в обслуживании. Ряд компаний решили упростить и автоматизировать этот процесс, наделив устройства специальной док-станцией для очищения контейнера пылесоса после каждой уборки. В итоге пылесос чистит не только дом, но и сам себя.
Был устроен тест моделям, чтобы понять, какой лучше.
|
|
iRobot i7 +
|
Xiaomi ROIDMI Eve Plus
|
Ecovacs T8 AIVI
|
Основные
хар-ки
|
Мешок для пыли на 2,8 л, небольшая высота, двойные роликовые щетки, односторонняя щетка, мощность всасывания 2200 Па
|
Пылесос с возможностью влажной уборки, 3 режима работы (вакуумирование, стерилизация и дезодорация), мешок для пыли на 3 л, одинарная роликовая щетка, двухсторонние щетки, мощность всасывания 2700 Па
|
Пылесос с возможностью влажной уборки, 3 режима работы, два резервуара для воды, 2 режима мытья полов, мешок для пыли на 2,5 л, одинарная роликовая щетка, двухсторонние щетки, мощность всасывание 1500 Па.
Определяли лучшего среди трех претендентов, устроив тест-драйв по четырем аспектам: уборка полов, чистка ковров, мытье полов и автоматическая утилизация пыли. Все тесты записаны в режиме реального времени и повторяются несколько раз, а за основу будет взят средний показатель.
Участники теста настроены на один режим работы, их пылесборники опорожнены, батареи полностью заряжены и резервуары заполнены водой. Зона уборки, вид и размер мусора для всех одинаковы. Все пылесборники взвешиваются до и после завершения уборки, чтобы рассчитать эффективность уборки.
Для теста на всасывание была выделена площадка размером 3,42 м² (обычный пол и ковровое покрытие), на которой равномерно рассыпали 100 г отходов (микс бобов, злаков и шелухи подсолнуха).
Два пылесоса из трех (iRobot i7 + не принимал участие) прошли испытание мытьем полов, где поверхность площадью 2,2 м² залили кофе. Им необходимо было убрать свеженанесенные пятна кофе и те, которые успели подсохнуть.
Тест вакуумирования
Ecovacs T8 AIVI и Xiaomi ROIDMI Eve Plus хорошо справились со сбором мусора в режимах Standard и Turbo. А iRobot i7 + оказался аутсайдером по чистоте уборки и вокруг роликовой щетки остается много мусора.
Результаты теста
|
Режим
|
Категория
|
Robot i7+
|
Xiaomi ROIDMI Eve Plus
|
Ecovacs T8 AIVI
|
Стандартный
|
Стандартный вес (пустой контейнер для мусора)
|
224г
|
338,5г
|
196,5г
|
*После 1 теста вес мусора
|
78,5г
|
85г
|
86г
|
*После 2 теста вес мусора
|
77,5г
|
88г
|
87г
|
Степень очистки
|
78%
|
86,5%
|
86,5%
|
Результаты
|
Все участники убрали большую часть мусора, за исключением небольшого количества отходов в углах
|
Турбо
|
Стандартный вес (пустой контейнер для мусора)
|
224г
|
338,5г
|
196,5г
|
*После 1 теста вес мусора
|
97г
|
97,5г
|
97г
|
*После 2 теста вес мусора
|
94г
|
95,5г
|
96г
|
Степень очистки
|
95,5%
|
96,5%
|
96,5%
|
Результаты
|
Все участники убрали большую часть мусора, за исключением отходов в углах.
|
* Пылесборник полностью очищался после каждого цикла теста.
Тест на чистку ковров
Все три модели не оставляют мусора на ковре. Но iRobot i7 + справляется с этой задачей чуть хуже, чем Ecovacs T8 AIVI и Xiaomi ROIDMI Eve Plus.
Результаты теста
|
|
Robot i7+
|
Xiaomi ROIDMI Eve Plus
|
Ecovacs T8 AIVI
|
Вес (пустой контейнер для пыли)
|
240,5г
|
342г
|
195,5г
|
После 1 теста (вес отходов)
|
84г
|
94,5г
|
97г
|
После 2 теста (вес отходов)
|
85,5г
|
93г
|
96г
|
После 3 теста (вес отходов)
|
85г
|
94,5г
|
95г
|
После 4 теста (вес отходов)
|
87,5г
|
94г
|
96г
|
Степень очистки
|
85,5%
|
94%
|
96%
|
* Роботы работали в турбо режиме.
* Пылесборник полностью очищался после каждого цикла теста
Тест на чистку ковров
И Ecovacs T8 AIVI, и Xiaomi ROIDMI Eve Plus с лучшей стороны показали себя в этом тесте. Оба отлично справляются с глубокой очисткой пола.
|
Модель
|
Результат мытья полов
|
Ecovacs T8 AIVI
|
В режиме глубокой очистки Ecovacs очищает почти все кофейные капли и пятна. Но одного прогона недостаточно, чтобы убрать все пятна. Процедуру мытья полов необходимо повторить дважды
|
Xiaomi ROIDMI Eve Plus
|
Почти полностью убирает пятна от кофе. Небольшие загрязнения все же есть, очистку пола стоит повторить для лучшего эффекта
|
iRobot i7+
|
Не принимал участие в тесте из-за отсутствия функции влажной уборки
Тест автоматической утилизации пыли
Все участники самоочищаются быстро, в среднем за 12 секунд. Xiaomi ROIDMI Eve Plus занимает первое место с уровнем утилизации 94%, за ним следуют iRobot i7 + и Ecovacs (с показателем утилизации грязи выше 90%). Режим самоочищения в Xiaomi ROIDMI Eve Plus запускается автоматически, когда робот возвращается на док-станцию после каждой уборки, а ход выполнения отображается на светодиодном экране. Прочие модели лишены такой информативности.
Результаты теста
|
Автоочищение
|
iRobot i7+
|
Xiaomi ROIDMI Eve Plus
|
Ecovacs T8 AIVI
|
Вес пустого мешка для пыли)
|
52,5г
|
29г
|
42г
|
Вес пылесборника после с мусором после уборки
|
131,5г
|
117,5г
|
129,5г
|
Степень самоочищения
|
92,4%
|
94,1%
|
91,1%
Вердикт
Выделить однозначного победителя сложно и многое зависит от ваших ожиданий и требований к работе робота-пылесоса. Xiaomi ROIDMI Eve Plus и Ecovacs T8 AIVI отлично очищают пол и ковры. Тогда как iRobot i7 + лучше убирает мелкую пыль. Ecovacs T8 AIVI - лучшее средство для мытья полов. Xiaomi ROIDMI Eve Plus – лучший по части самоочищения, особенно с функцией самостерилизации. iRobot i7 + не смог победить ни в одном из наших тестов, но в целом это неплохой пылесос для тех, у кого нет завышенных ожиданий.
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