Какой робот-пылесос с функцией самоочистки выбрать: тест

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Он убирается, когда вас нет дома и это чудо-машина современности. Мы говорим о роботе-пылесосе, который уберет в гостиной, соберет пыль под кроватью, удалит мусор с ковра и даже помоет пол. Но робот-пылесос как любой другой пылесос нуждается в обслуживании. Ряд компаний решили упростить и автоматизировать этот процесс, наделив устройства специальной док-станцией для очищения контейнера пылесоса после каждой уборки. В итоге пылесос чистит не только дом, но и сам себя.

Был устроен тест моделям, чтобы понять, какой лучше.

iRobot i7 + Xiaomi ROIDMI Eve Plus Ecovacs T8 AIVI Основные хар-ки Мешок для пыли на 2,8 л, небольшая высота, двойные роликовые щетки, односторонняя щетка, мощность всасывания 2200 Па Пылесос с возможностью влажной уборки, 3 режима работы (вакуумирование, стерилизация и дезодорация), мешок для пыли на 3 л, одинарная роликовая щетка, двухсторонние щетки, мощность всасывания 2700 Па Пылесос с возможностью влажной уборки, 3 режима работы, два резервуара для воды, 2 режима мытья полов, мешок для пыли на 2,5 л, одинарная роликовая щетка, двухсторонние щетки, мощность всасывание 1500 Па.

Определяли лучшего среди трех претендентов, устроив тест-драйв по четырем аспектам: уборка полов, чистка ковров, мытье полов и автоматическая утилизация пыли. Все тесты записаны в режиме реального времени и повторяются несколько раз, а за основу будет взят средний показатель.

Участники теста настроены на один режим работы, их пылесборники опорожнены, батареи полностью заряжены и резервуары заполнены водой. Зона уборки, вид и размер мусора для всех одинаковы. Все пылесборники взвешиваются до и после завершения уборки, чтобы рассчитать эффективность уборки.

Для теста на всасывание была выделена площадка размером 3,42 м² (обычный пол и ковровое покрытие), на которой равномерно рассыпали 100 г отходов (микс бобов, злаков и шелухи подсолнуха).

Два пылесоса из трех (iRobot i7 + не принимал участие) прошли испытание мытьем полов, где поверхность площадью 2,2 м² залили кофе. Им необходимо было убрать свеженанесенные пятна кофе и те, которые успели подсохнуть.

Тест вакуумирования





Ecovacs T8 AIVI и Xiaomi ROIDMI Eve Plus хорошо справились со сбором мусора в режимах Standard и Turbo. А iRobot i7 + оказался аутсайдером по чистоте уборки и вокруг роликовой щетки остается много мусора.

Результаты теста

Режим Категория Robot i7+ Xiaomi ROIDMI Eve Plus Ecovacs T8 AIVI Стандартный Стандартный вес (пустой контейнер для мусора) 224г 338,5г 196,5г *После 1 теста вес мусора 78,5г 85г 86г *После 2 теста вес мусора 77,5г 88г 87г Степень очистки 78% 86,5% 86,5% Результаты Все участники убрали большую часть мусора, за исключением небольшого количества отходов в углах Турбо Стандартный вес (пустой контейнер для мусора) 224г 338,5г 196,5г *После 1 теста вес мусора 97г 97,5г 97г *После 2 теста вес мусора 94г 95,5г 96г Степень очистки 95,5% 96,5% 96,5% Результаты Все участники убрали большую часть мусора, за исключением отходов в углах. * Пылесборник полностью очищался после каждого цикла теста.

Тест на чистку ковров

Все три модели не оставляют мусора на ковре. Но iRobot i7 + справляется с этой задачей чуть хуже, чем Ecovacs T8 AIVI и Xiaomi ROIDMI Eve Plus.

Результаты теста

Robot i7+ Xiaomi ROIDMI Eve Plus Ecovacs T8 AIVI Вес (пустой контейнер для пыли) 240,5г 342г 195,5г После 1 теста (вес отходов) 84г 94,5г 97г После 2 теста (вес отходов) 85,5г 93г 96г После 3 теста (вес отходов) 85г 94,5г 95г После 4 теста (вес отходов) 87,5г 94г 96г Степень очистки 85,5% 94% 96% * Роботы работали в турбо режиме. * Пылесборник полностью очищался после каждого цикла теста

Тест на чистку ковров





И Ecovacs T8 AIVI, и Xiaomi ROIDMI Eve Plus с лучшей стороны показали себя в этом тесте. Оба отлично справляются с глубокой очисткой пола.

Модель Результат мытья полов Ecovacs T8 AIVI В режиме глубокой очистки Ecovacs очищает почти все кофейные капли и пятна. Но одного прогона недостаточно, чтобы убрать все пятна. Процедуру мытья полов необходимо повторить дважды Xiaomi ROIDMI Eve Plus Почти полностью убирает пятна от кофе. Небольшие загрязнения все же есть, очистку пола стоит повторить для лучшего эффекта iRobot i7+ Не принимал участие в тесте из-за отсутствия функции влажной уборки

Тест автоматической утилизации пыли





Все участники самоочищаются быстро, в среднем за 12 секунд. Xiaomi ROIDMI Eve Plus занимает первое место с уровнем утилизации 94%, за ним следуют iRobot i7 + и Ecovacs (с показателем утилизации грязи выше 90%). Режим самоочищения в Xiaomi ROIDMI Eve Plus запускается автоматически, когда робот возвращается на док-станцию после каждой уборки, а ход выполнения отображается на светодиодном экране. Прочие модели лишены такой информативности.

Результаты теста

Автоочищение iRobot i7+ Xiaomi ROIDMI Eve Plus Ecovacs T8 AIVI Вес пустого мешка для пыли) 52,5г 29г 42г Вес пылесборника после с мусором после уборки 131,5г 117,5г 129,5г Степень самоочищения 92,4% 94,1% 91,1%

Вердикт





Выделить однозначного победителя сложно и многое зависит от ваших ожиданий и требований к работе робота-пылесоса. Xiaomi ROIDMI Eve Plus и Ecovacs T8 AIVI отлично очищают пол и ковры. Тогда как iRobot i7 + лучше убирает мелкую пыль. Ecovacs T8 AIVI - лучшее средство для мытья полов. Xiaomi ROIDMI Eve Plus – лучший по части самоочищения, особенно с функцией самостерилизации. iRobot i7 + не смог победить ни в одном из наших тестов, но в целом это неплохой пылесос для тех, у кого нет завышенных ожиданий.