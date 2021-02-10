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Камера для ультрафлагманов: Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X7 Pro и Vivo X100 Pro+ получат сенсор Sony Lytia LYT-900

02.11.2023 48 0

В следующем году будут соревноваться смартфоны с одинаковым сенсором

 

По слухам, флагманские телефоны премиум-класса Oppo Find X7, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra будут выпущены в первом квартале 2024 года. Информатор Digital Chat Station сообщил о сенсоре Sony Lytia LYT-900 в камерах ультрафлагманов в следующем году.

 

Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X7 Pro и Vivo X100 Pro+ получат сенсор Sony Lytia LYT-900


LYT-900 – топовый дюймовый сенсор в новой линейке Sony Lytia. Он имеет размер 1/0,98”, эффективное количество пикселей 50 МП и двухслойную транзисторную пиксельную структуру, которая благодаря повышенной светочувствительности позволяет получать четкие снимки, качественное увеличение и лучшие кадры при недостаточном освещении.

 

Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X7 Pro и Vivo X100 Pro+ получат сенсор Sony Lytia LYT-900

Датчик LYT-900 поддерживает технологию Dual Conversion Gain (DCG), которая использует два режима съемки: один для ярких сцен, другой для слабого освещения или теней. Комбинирование режимов уменьшает уровень шума, позволяет отображать большее количество деталей и обеспечивает лучшие фотографии в темных условиях.

 


Датчик камеры Lytia LYT-900 считается оптимизированной версией имеющегося объектива IMX989, имеющего Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro, 13 Ultra, Vivo X90 Pro, X90 Pro+, Oppo Find X6 Pro, Huawei Mate 60 Pro и Sharp  Aquos R8 Pro﻿.

 


В Oppo Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra новый сенсор будет работать вместе с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит достаточную производительность камеры.

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 02.11.2023
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Камера для ультрафлагманов: Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X7 Pro и Vivo X100 Pro+ получат сенсор Sony Lytia LYT-900