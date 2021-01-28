Камера iPhone 12 mini прошла свою проверку в DxOMark

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Известный ресурс Dx0Mark дал свою оценку фото/видео возможностям iPhone 12 mini

Напомним что в ноябре Apple представила не только iPhone 12, но его уменьшенную версию с приставкой «mini».

Несмотря на «урезанный» размер, камеры в обеих моделях остались одинаковые. И хотя может показаться очевидным идентичность результатов в подобных тестах, специалисты из Dx0Mark решили отдельно проверить камеры в iPhone 12 mini.

Сообщается, что модель заработала оценку в 122 бала. Точно как «старший брат». Из плюсов – отличный автофокус и цветопередача. Натуральная передача тонов кожи. Хорошо себя проявила система стабилизации изображения (особенно в видео).

В минусы камере относят шумность фотографий в условиях плохого освещения – страдают детали на фото. Также не забыли напомнить, что телеобъектива в аппарате нет, и это минус для многих пользователей.

Основные характеристики камеры: iPhone 12 mini оснащён двумя 12-мегапиксельными датчиками. Главный с диафрагмой f/1.6 получил линзы с фокусным расстоянием 26 мм, а вспомогательный — широкоугольную оптику (f/2.4, 13 мм). Камера смартфона способна снимать видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

Выходит, что на данный момент iPhone 12 mini является самым лучшим камерофоном среди компактных телефонов и в общем рейтинге занимает четырнадцатое место, уступая другим флагманам, которые заметно больше по размеру.

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Источник : dxomark.com