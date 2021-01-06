Кризиса нет? Серия iPhone 12 хорошо продается за исключением компакта

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Смартфоны серии iPhone 12 покупают лучше аппаратов линейки iPhone 11. Но спрос на iPhone 12 mini разочаровывает

Думали у Apple все плохо с продажами iPhone 12? Ничего подобного, айфоны хорошо продаются за исключением iPhone 12 mini. Эксперимент с компактным iPhone оказался не самым удачным, пользователи не очень охотно покупают эту модель. В целом по данным аналитиков компании CIRP в октябре и ноябре 2020 года на смартфоны серии iPhone 12 пришлось 76% продаж всех «яблочных» мобильников. Для сравнения, на серию iPhone 11 пришлось 69% всех продаваемых iPhone на старте продаж в прошлом году.

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Вполне предсказуемо, что наибольший урожай по продажам Apple удалось собрать в США. Так, за последние два осенних месяца наибольшей популярностью в этом регионе пользовался iPhone 12, на который пришлось 27% всех реализованных аппаратов Apple. Если говорить о iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, то на их долю пришлось по 20% всех проданных «яблочных» устройств. Маневр с выпуском компактного айфона можно считать неудачным. Среди всей «яблочной» братии на iPhone 12 mini пришлось всего 6% от общего объема проданных устройств за два последних осенних месяца.

Похоже, что рынок все расставил на свои места. Компактные топовые устройства не пользуются большим спросом, популярными они не станут. Продажи iPhone 12 mini стали катализатором для других производителей, которые наверняка возьмут на заметку опыт Apple и вряд ли решатся на авантюру с выпуском компактных флагманов и устройств среднего уровня.

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Источник: 9to5mac