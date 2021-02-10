Камера Xiaomi 12 Pro и Google Pixel 4: как увеличился размер сенсора

292

«Железо» для камер эволюционировало и наглядно видим, как прибавили в размерах датчики

В последнее время производители смартфонов начали уделять особое внимание мобильной фотографии, и они достаточно далеко продвинулись в деле эволюционирования камер. Рывок в повышении качества фотографий позволили сделать более совершенные объективы и матрицы, а также алгоритмы обработки изображений.

Основной тенденцией стало создание многомодульных камер, увеличение размеров и количества мегапикселей, а также резкое повышение качества снимков, созданных в темное время суток. Датчики изображения растут и в размерах, ведь нужно вместить большое количество мелких или крупных пикселей, а также улучшить показатели по светочувствительности.

Для наглядности, чтобы сравнить, как эволюционировали датчики изображения по части увеличения их размера и необходимого "обвеса", в сеть выложили фоточку, где сравнили 50 Мп датчик Sony IMX707, установленный в Xiaomi 12 Pro с камерой Google Pixel 4, который предлагал CMOS-датчик Sony IMX363 на 12 Мп. Размер главного сенсора нового флагмана Xiaomi составляет 1/1,28 дюйма против 1/2,55ʺ у Sony IMX363.

Сегодня все очевиднее становится, что лучшее качество снимков будет достигаться за счет оптимизации аппаратно-программной экосистемы, где свою роль будет играть и более совершенное «железо». Размер сенсора определяет, сколько света камера способна получить, чтобы выдать детализированные и качественные снимки. Сегодня размер сенсора стал важным параметром в гонке за звание производителя лучших камерофонов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: notebookcheck