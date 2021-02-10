Камера Xiaomi 12 Ultra: для флагмана — флагманский набор датчиков во главе с Sony IMX800

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Sony — ведущий производитель датчиков изображения для камер смартфонов и он один из тех, кто диктует правила и вектор развития этого сегмента. Очередным шагом вперед должен стать сенсор Sony IMX800, который уже тестируется и готовится к анонсу. Новый датчик найдет свое применение во флагманах второй половины нынешнего года и принесет с собой более шуструю автофокусировку, улучшенную производительность при слабом внешнем освещении и повышенные показатели по части стабилизации изображения.

Логично, что на рынке развернется соревнование, кто первым выкатит флагман с Sony IMX800. Предсказуемо слышать, что на роль пионера претендует Xiaomi со своим флагманом Xiaomi 12 Ultra, который будет бороться за звание лучшего камерофона на рынке.

По имеющейся информации, оптический формат Sony IMX800 составит 1/1,1 дюйма и разрешение 50-мегапикселей. Это будет один из самых крупных сенсоров на рынке и по своим размерам он превосходит Samsung ISOCELL GN2, который установлен в Xiaomi Mi 11 Ultra.

О самом флагмане Xiaomi 12 Ultra известно, что он должен предложить OLED-экран с технологией LTPO 2.0 и разрешением 2,2К, платформу Snapdragon 8 Gen 1/Gen 1+ и быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт. Помимо 50 Мп датчика Sony IMX800 основная камера флагмана должна предложить три сенсора и все разрешением 48 Мп. Один из них будет зум-перископ с 5-кратным оптическим зумом. В тандеме с камерой будет работать фирменный сигнальный чип обработки изображений Surge второго поколения.

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Источник: xiaomiui