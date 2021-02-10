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Камера Xiaomi 12 Ultra: для флагмана — флагманский набор датчиков во главе с Sony IMX800

07.04.2022 1076 1

Sony — ведущий производитель датчиков изображения для камер смартфонов и он один из тех, кто диктует правила и вектор развития этого сегмента. Очередным шагом вперед должен стать сенсор Sony IMX800, который уже тестируется и готовится к анонсу. Новый датчик найдет свое применение во флагманах второй половины нынешнего года и принесет с собой более шуструю автофокусировку, улучшенную производительность при слабом внешнем освещении и повышенные показатели по части стабилизации изображения.

 

Логично, что на рынке развернется соревнование, кто первым выкатит флагман с Sony IMX800. Предсказуемо слышать, что на роль пионера претендует Xiaomi со своим флагманом Xiaomi 12 Ultra, который будет бороться за звание лучшего камерофона на рынке.

 

Камера Xiaomi 12 Ultra: для флагмана — флагманский набор датчиков во главе с Sony IMX800 – фото 1

 

По имеющейся информации, оптический формат Sony IMX800 составит 1/1,1 дюйма и разрешение 50-мегапикселей. Это будет один из самых крупных сенсоров на рынке и по своим размерам он превосходит Samsung ISOCELL GN2, который установлен в Xiaomi Mi 11 Ultra.

 

О самом флагмане Xiaomi 12 Ultra известно, что он должен предложить OLED-экран с технологией LTPO 2.0 и разрешением 2,2К, платформу Snapdragon 8 Gen 1/Gen 1+ и быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт. Помимо 50 Мп датчика Sony IMX800 основная камера флагмана должна предложить три сенсора и все разрешением 48 Мп. Один из них будет зум-перископ с 5-кратным оптическим зумом. В тандеме с камерой будет работать фирменный сигнальный чип обработки изображений Surge второго поколения.

 

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Источник: xiaomiui

Xiaomi 12 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.04.2022

Комментарии

Нидилько Илья 0
Стоить будет 500 тыщ
07.04.2022 16:46

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Камера Xiaomi 12 Ultra: для флагмана — флагманский набор датчиков во главе с Sony IMX800