Камеру Samsung Galaxy S22 поможет создавать Olympus

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Samsung хочет вернуть лидерство среди камерофонов и решено взять на помощь фотобренд Olympus

Когда речь заходит о флагманах, то, прежде всего, говорят о камерах, они тут должны быть топовыми. Для придания внушительности подтягивают тяжелую артиллерию в виде сотрудничества с известными фотобрендами. Так, Huawei работает с Leica, Vivo решила полагаться на оптику Zeiss и OnePlus позвала Hasselblad на помощь.

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Samsung же предпочитает полагаться на свои силы, но все может измениться в скором времени. Пришла информация, что компания намерена сотрудничать с Olympus по части выведения мобильных камер на новый уровень. Результат трудов двух компаний нам продемонстрируют во флагманах серии Galaxy S22. Поверить в то, что фотобренд придет на помощь Samsung заставляет тот факт, что информация исходит от авторитетного сетевого информатора Ice Universe, который с завидной регулярностью поставляет достоверные сведения о будущих новинках Samsung.

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На данный момент ни Samsung, ни Olympus никак не комментируют эту информацию. Нет понимания, договорились ли стороны о сотрудничестве или только ведут переговоры, результат которых еще сложно предугадать. Так же нет ясности, какой вклад и во что внесут специалисты Olympus.

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Источник: gizmochina