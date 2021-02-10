Samsung Galaxy M42 пример того, как преобразятся доступные смартфоны компания

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Samsung Galaxy M42 обещает стать годным смартфоном для своего сегмента. Дело за малым — адекватным ценником

Samsung взяла курс на обновление модельного ряда и уже успела выпустить три новинки А-серии: Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72. Без новинок не останется и бюджетная линейка Galaxy M. На горизонте маячит релиз Galaxy M42, который может стать первым 5G-смартфоном серии Galaxy M.

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Страничка с этой моделью появилась на официальном сайте компании в Индии, а также она уже успела получить целый ряд обязательных сертификатов. Galaxy M42 может ознаменовать собой приход технологии 5G в доступные смартфоны компании. И, по слухам, это станет возможным благодаря тому, что базироваться новинка должна на Snapdragon 750G.

Galaxy M42 приписывают 4 Гб оперативной памяти, емкую батарейку на 6000 мАч, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, модуль NFC и четырехкомпонентную тыльную камеру, где в качестве главного будет выступать датчик разрешением 64-мегапикселя. Руководить работой устройства станет операционная система Android 11 с оболочкой One UI 3.

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К числу достоинств будущего Galaxy M42 причисляют Super AMOLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ и есть вероятность, что частоту обновления картинки увеличат до 90 Гц.

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Источник: 91mobiles