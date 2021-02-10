Большое преимущество Samsung Galaxy A52 — защита от воды

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Еще не так давно, когда речь заходила о «водонепроницаемом» смартфоне, многие пользователи представляли себе массивный и с брутальной внешностью «брусок», заключенный в прорезиненный корпус. Сегодня производители научились создавать мобильники с максимальным уровнем защиты не в ущерб дизайну, эргономике и весу. Но далеко не для всех производителей смартфон с влагозащитой стал стандартом.

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В далеком 2017 году вышел Galaxy A5, который предлагал защиту от воды. Но по каким-то причинам впоследствии Samsung отказалась от этой фичи в устройствах А-серии. И было жалко, что компания не стала предлагать и дальше защиту от воды в моделях среднего класса, ведь такая опция пришлась бы кстати для тех, кто неуклюж и не расстается со смартфоном даже в ванной.

И вот в 2021 году водонепроницаемость получил Galaxy A52. Этот ход стал сильным в исполнении Samsung, ведь китайским компаниям нечего предложить в противовес. У них есть смартфоны с защитой от воды, но это дорогие флагманы, где по меркам нынешнего времени уже не комильфо не предлагать эту фичу.

Возможно, Samsung Galaxy A52 введет моду на влагозащиту в среднем сегменте, и остальные производители начнут множить модели с влагозащита. Да, тут не IP68, а защита по классу IP67, но это уже позволяет говорить о том, что походы на рыбалку, морской берег или в ванную комнату не станут настоящим испытанием для Galaxy A52.

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Можно без страха общаться в мессенджерах или делать фото под проливным дождем, листать ленту новостей нежась в ванной, не опасаясь того, что падение в воду станет фатальным для него. Класс IP67 говорит о том, что устройство можно погружать в воду на глубину до 1 метра в течение не более 30 минут. И обратите внимание, что вам не придется выкладывать несколько месячных зарплат на приобретение Galaxy A52.

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