Капитализация Apple достигла $3 трлн

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Пришло сообщение, что Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация достигла 3 триллионов долларов США. Это стало возможным после того, как стоимость акции производителя побила очередной рекорд — в понедельник, 3 января на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже за одну акцию Apple давали $182,85.

Компании понадобилось чуть более одного года, чтобы ее капитализация выросла до $3 трлн после того как она достигла рубежа в $2 трлн. А еще три года назад стоимость компании оценивалась в $1 трлн. На данный момент концерн из Купертино единственный, кто достиг отметки в $3 трлн, оставив позади Microsoft ($2,5 трлн) и Saudi Aramco ($1,9 трлн).

Очередной успех компании связывают, прежде всего, с популярностью iPhone, которые весьма охотно приобретают по всему миру, а в США и Китае компания прочно удерживает лидерство по продажам смартфонов в последние месяцы. Неплохо удается Apple зарабатывать на сервисах и продажах компьютеров.

Стоит знать, что такой показатель как капитализация компании плавающий и нестабильный, который напрямую зависит от стоимости акций. Например, сейчас капитализация Apple уже опустилась ниже рекордной отметки в $3 трлн. Интересно, как долго компании удастся наращивать свою мощь и есть ли предел стоимости ее акций?

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Источник: theverge