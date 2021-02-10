Кибератака на Северную Корею: кто повинен?

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Хакер одиночка отключил Интернет в стране за железным занавесом

Где-то около двух недель назад в Северной Корее были замечены сбои и серьезные проблемы с подключением к сети. В какой-то момент парализованным оказался один из центральных маршрутизаторов, обеспечивающих подключение к Интернету государственных органов страны. Тогда многие посчитали, что тут не обошлось без вмешательства спецслужб зарубежных стран, ведь накануне Северная Корея провела серию ракетных испытаний.

Но, как оказалось, спецслужбы тут были не причем. Ответственность за сбои с подключением к Интернету взял на себя хакер с ником P4x. По его словам, он обиделся на северокорейских хакеров, которые находятся на службе у государства. Год назад они совершили целый ряд атак на западных специалистов по кибербезопасности. В числе жертв оказался и он, но похитить что-то ценное злоумышленникам не удалось.

Произошедшее тогда задело P4x, и он приступил к разработке плана мести. И вот спустя год он нанес ответный удар, дал оплеуху. По его словам, он обнаружил целый ряд уязвимостей, которые в итоге и позволили осуществить задуманное. Пикантности ситуации добавил тот факт, что во время самой атаки он особо не утруждался. Он поставил любимый фильм и поглощал чипсы в собственном доме лишь изредка отвлекаясь на то, чтобы посмотреть на то, как идет кибератака.

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Источник: wired