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Кибератака на Северную Корею: кто повинен?

04.02.2022 234 0

Хакер одиночка отключил Интернет в стране за железным занавесом

Где-то около двух недель назад в Северной Корее были замечены сбои и серьезные проблемы с подключением к сети. В какой-то момент парализованным оказался один из центральных маршрутизаторов, обеспечивающих подключение к Интернету государственных органов страны. Тогда многие посчитали, что тут не обошлось без вмешательства спецслужб зарубежных стран, ведь накануне Северная Корея провела серию ракетных испытаний.

 

Кибератака на Северную Корею: кто повинен? – фото 1

 

Но, как оказалось, спецслужбы тут были не причем. Ответственность за сбои с подключением к Интернету взял на себя хакер с ником P4x. По его словам, он обиделся на северокорейских хакеров, которые находятся на службе у государства. Год назад они совершили целый ряд атак на западных специалистов по кибербезопасности. В числе жертв оказался и он, но похитить что-то ценное злоумышленникам не удалось.

 

Произошедшее тогда задело P4x, и он приступил к разработке плана мести. И вот спустя год он нанес ответный удар, дал оплеуху. По его словам, он обнаружил целый ряд уязвимостей, которые в итоге и позволили осуществить задуманное. Пикантности ситуации добавил тот факт, что во время самой атаки он особо не утруждался. Он поставил любимый фильм и поглощал чипсы в собственном доме лишь изредка отвлекаясь на то, чтобы посмотреть на то, как идет кибератака.

 

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Источник: wired

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.02.2022

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Кибератака на Северную Корею: кто повинен?