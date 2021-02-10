Конец эры оригинального Galaxy Fold: Samsung прекращает обновление легендарного смартфона

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Конец эпохи

Еще в 2019 году компания Samsung смело представила свой первый складной смартфон Galaxy Fold. Он породил незаурядный ажиотаж среди публики, а сегодня Samsung объявил о прекращении регулярных обновлений безопасности для оригинального Galaxy Fold, преодолев четырехлетний рубеж. В то время как большинство других устройств Samsung готовятся к очередному циклу обновлений безопасности, Galaxy Fold, похоже, остался вне цикла.

Устройство получило последнее обновление системы безопасности недавно, пропустив Android 13 с обновлением One UI 5. Этот шаг сигнализирует о завершении поддерживаемой продолжительности жизни устройства. Следующим в очереди на обновление будет Galaxy Fold 2, представленный в 2020 году. Он не получит обновления One UI 6, как и серия S20, но к следующему году для него запланированы спорадические обновления системы безопасности.

Для тех, кто все еще пользуется оригинальным Galaxy Fold, пора подумать о его обновлении. Без последних обновлений безопасности устройство фактически остается беззащитным перед новыми угрозами и потенциальными кибер-преступлениями.

Galaxy Fold, несмотря на свою роль первопроходца во внедрении нового форм-фактора на рынке смартфонов, имел свою долю проблем. Пользователи сообщали о проблемах с экраном и шарниром, что заставило Samsung отложить выпуск устройства, чтобы устранить эти проблемы. Некоторые проблемы остались после запуска.

Несмотря на проблемы, Galaxy Fold все же стал значимой вехой в развитии сложных смартфонов. Он показал, что сложные телефоны являются жизнеспособным форм-фактором. Он проложил путь другим игрокам, таким как Google и OnePlus, чтобы присоединиться к сложным смартфонам, представив свои собственные итерации - Google Pixel Fold и новейший OnePlus Open, соответственно.

Последнее дополнение к линейке сложных смартфонов, Galaxy Fold 5, представляет собой значительный скачок вперед по сравнению с оригиналом, имея не только улучшенную производительность, но и более утонченный дисплей и дизайн.

Источник: 9to5google