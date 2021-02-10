Конец Magic Leap 1: гарнитура AR за $2300 просто перестанет работать в конце 2024 года

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Поддержка клиентов – на высоте

Magic Leap сообщает клиентам, что устройство перестанет скоро работать. В компании говорят, что до 31 декабря 2024 «устройство и программы Magic Leap 1 перестанут работать», а техподдержкой будут «рассматриваться только сбои, влияющие на основные функции».



Гарнитура Magic Leap One вышла на рынок в 2018 году по немаленькой цене $2300. Она предлагала свой взгляд на пространственное представление информации. Гарнитура стала достоянием корпоративного рынка и не вышла в широкое потребление. За это время она собрала более около 6000 клиентов, которые вскоре лишатся возможности полноценно использовать приобретенное дорогостоящее устройство.



Сегодня компания вкладывает все, что у нее есть, в Magic Leap Two, корпоративное устройство дополненной реальности стоимостью $3300, которое скоро будет конкурировать с Vision Pro. В отличие от Magic Leap, Apple имеет ресурсы, чтобы донести Vision Pro до большего количества клиентов и удешевить гарнитуру в перспективе.



Вызывает удивление тот факт, что достаточно дорогое устройство через 6 лет может просто перестать работать – в конце концов, хоть клиентов и немного, за него заплачены деньги.

Источник: 9to5mac