Китай выделяет $40 млрд для производства полупроводников – скоро все перейдут на Kirin?

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китайцы скоро будут иметь полностью собственные чипсеты

Правительство Китая объявило о создании нового государственного инвестиционного фонда в объеме 300 млрд юаней (около $40 млрд) для развития отечественной полупроводниковой промышленности.

Цель фонда – сократить технологический разрыв с США и достичь самодостаточности в производстве полупроводников. Это стало особенно актуально после введения экспортных ограничений со стороны США и союзников.

Немного напомним. Раньше целью США было не пустить Китай в производстве дальше 14 нм, однако SMIC уже освоил техпроцесс 7 нм, о чем все молчали вплоть до выхода Huawei Mate 60 Pro из Kirin 9000s. Теперь, очевидно, задача США не пустить Китай дальше, поскольку отрыв американцев пока всего в два шага, но эти технологии китайцы могут в будущем скопировать, хотя и делать это с каждым «шагом» все труднее и труднее.

По данным источников, Министерство финансов Китая выделит 60 млрд. юаней на фонд. Остальные средства поступят от других государственных компаний и фондов.

Средства будут направлены на развитие производства оборудования для чипмейкинга и поддержки стартапов в этой отрасли. Управлять фондом поручено госкомпаниям SINO-IC Capital и China Aerospace Investment.

Предыдущие аналогичные фонды в Китае с 2014 и 2019 годов имели меньший объем финансирования. Новый $40 млрд фонд станет крупнейшей инвестицией Китая в развитие собственной полупроводниковой отрасли.

Источник: reuters