Китайцам запретили разгонять беспроводную зарядку

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В Китае ввели ограничения на мощность беспроводной зарядки — не более 50 Вт

Одна из функций современных флагманов — возможность восполнить ресурс батарейки без проводов. Достаточно положить мобильник на специальную площадку (док-станцию), чтобы обеспечить процесс зарядки. В итоге пользователь может выбирать, заряжать ему смартфон по проводу или без. А можно и вовсе избрать только последний вариант, и избавиться от проводов.

До недавнего времени в числе главных недостатков технологии беспроводной зарядки называли низкую скорость. Но в последнее время с этим недостатком активно «борются», мы наблюдаем наращивание мощности зарядки по беспроводу. Так, буквально на днях Xiaomi отметилась анонсом беспроводной зарядки на 120 Вт. Но в дальнейший ход усовершенствования зарядки решили вмешаться власти Китая.

В частности, в Поднебесной запретили выпуск устройств с мощной беспроводной зарядкой, введя ограничения — не более 50 Вт. Такой шаг продиктован не заботой о безопасности самих устройств, а тем, что подобные зарядки могут негативно сказаться на работе телекоммуникационных систем. В частности, они способны создать помехи для работы радиосистем и несут угрозу работе служб, которые отвечают за безопасность в таких отраслях как авиация, судоходство, астрономические наблюдения и прочие.

Кроме того, ряд экспертов говорят о том, что заявленные 120 Вт мощности — это пиковое значение и в реальных условиях невозможно обеспечить столь высокую мощность на протяжении длительного времени.

О том, что в Китае введут ограничения по мощности беспроводной зарядки говорили и ранее, но теперь задуманное все же реализовали. Данные правила действуют на территории и Китая и, по идее, компаниям ничего не мешает предлагать устройства на экспорт с поддержкой беспроводной зарядки свыше 50 Вт. Так это или нет, узнаем по мере выхода новых смартфонов.

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Источник: mydrivers