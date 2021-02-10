Китайские компании сократили вдвое поставки смартфонов в Россию

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Oppo, Xiaomi и Huawei предпочитают осторожничать, всему виной обвал рубля и санкции

Ни дня не проходит без того, чтобы новостные издания не сообщали об исходе зарубежных компаний из России. Санкции, блокировки, ограничения отключение оборудование, отмена и многое другое — все это слова, характеризующие реакцию Запада на развязанную в Украине войну. Курс рубля взлетел ввысь и является неустойчивым, работать в нынешних условиях производителям сложно и крайне опасно.

О том, что вести бизнес в России в нынешней ситуации стало крайне рискованно считают ряд китайских компаний. Речь не идет о полном исходе с российского рынка, но им необходимо осмотреться и выработать стратегию, как вести себя в новых условиях. Крупнейшие китайские производители смартфонов сократили почти вдвое поставку мобильных устройств в Россию. На этот шаг пошли компании Oppo, Xiaomi и Huawei. Издание Financial Times заявляет, что решение было принято на фоне обвала курса рубля и антироссийских санкций.

При этом сами компании не делали никаких официальных заявлений о причинах сокращения поставок устройств. В неформальной беседе с журналистами Financial Times один из бывших топ-менеджеров Xiaomi заявил, что сейчас работать в России рискованно, но компания не станет открыто заявлять о приостановке продаж устройств. В этой ситуации лучше отойти в сторону и наблюдать за развитием событий.

Не исключено, что реакция компаний продиктована опасением Китая ухудшить отношения с США. Белый дом настойчиво призывает Китай присоединиться к бойкоту и если Пекин этого не сделает, то могут последовать санкции уже против самой Поднебесной.

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Источник: financial times