Китайские компании существенно сократили объемы поставок электроники в Россию

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Все из-за боязни навлечь на себя санкции

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором поведало, что ряд китайских компаний сократили поставку товаров в Россию. Причина — угроза стать объектом санкций, и попытка избежать ухудшения взаимоотношений с западными поставщиками. Среди компаний, которые уменьшили объемы поставляемой электроники, назвали Xiaomi, Lenovo и прочие компании.

The Wall Street Journal указывает на то, что китайские производители решили не оглашать тот факт, что уменьшили объем поставляемой продукции. Они предпочли по-тихому сократить количество поставляемых устройств. Таким образом они пытаются лавировать и усидеть на двух стульях: не потерять российский рынок и при этом не навести гнев западных правительств, чтобы не стать объектом их санкций.

Так, по данным аналитиков компании Canalys, по итогам марта объем отгрузки ноутбуков в Россию китайскими компаниями сократились на 40%, смартфонов почти на 2/3 и телекоммуникационного оборудования на впечатляющие 98%.

По словам источников, знакомых с вопросом, ряд американских чипмейкеров, поставляющие китайским компаниями процессоры, требуют от клиентов соблюдения правил и обеспечения того, чтобы их полупроводники не попадали в товары третьих лиц и устройства, поставляемые в Россию в обход санкций. Один поставщик в марте даже разослал письмо всем своим клиентам, призывая их строго соблюдать эти требования.

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Источник: wsj