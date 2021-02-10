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Китайские компании существенно сократили объемы поставок электроники в Россию

08.05.2022 279 0

Все из-за боязни навлечь на себя санкции

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором поведало, что ряд китайских компаний сократили поставку товаров в Россию. Причина — угроза стать объектом санкций, и попытка избежать ухудшения взаимоотношений  с западными поставщиками. Среди компаний, которые уменьшили объемы поставляемой электроники,  назвали Xiaomi, Lenovo и прочие компании.

 

The Wall Street Journal указывает на то, что китайские производители решили не оглашать тот факт, что уменьшили объем поставляемой продукции. Они предпочли по-тихому сократить количество поставляемых устройств. Таким образом они пытаются лавировать и усидеть на двух стульях: не потерять российский рынок и при этом не навести гнев западных правительств, чтобы не стать объектом их санкций.

 

Китайские компании существенно сократили объемы поставок электроники в Россию – фото 1

 

Так, по данным аналитиков компании Canalys, по итогам марта объем отгрузки ноутбуков в Россию китайскими компаниями сократились на 40%, смартфонов почти на 2/3 и телекоммуникационного оборудования на впечатляющие 98%.

 

По словам источников, знакомых с вопросом,  ряд американских чипмейкеров, поставляющие китайским компаниями процессоры, требуют от клиентов соблюдения правил и обеспечения того, чтобы их полупроводники не попадали в товары третьих лиц и устройства, поставляемые в Россию в обход санкций. Один поставщик в марте даже разослал письмо всем своим клиентам, призывая их строго соблюдать эти требования.

 

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Источник: wsj

Lenovo Xiaomi поставки в россию
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.05.2022

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Китайские компании существенно сократили объемы поставок электроники в Россию