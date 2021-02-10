Китайское правительство взломало AirDrop от Apple и имеет доступ к персональным данным пользователей

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ВОТ И ПОЛЬЗУЙСЯ ПОСЛЕ ЭТОГО AIRDROP...﻿

Пока любите отправлять важные файлы по AirDrop? У нас для вас неприятная новость! Как утверждает китайское правительство, оно нашло способ идентифицировать тех, кто отправляет сообщения через функцию iOS AirDrop, несмотря на шифрование Apple. Данная информация необходима для облегчения работы полиции, упростив идентификацию личности. Но, как мы все найдем, кто может использовать эти данные и в своих целях.

Как показывает неоднократная практика, уже компания Apple не может достаточно защитить данные пользователей.

Пекинский институт судебной экспертизы Wangshendongjian объясняет это так:

Судебно-технические эксперты из Пекинского института судебной экспертизы Wangshendongjian провели глубокий анализ журналов устройств iPhone для уяснения принципа передачи данных и обнаружили записи, связанные с AirDrop. После проверки было обнаружено, что поля, связанные с названием устройства отправителя, адресом электронной почты и номером мобильного телефона, были записаны в виде хэш-значений, а некоторые из полей хэш-значений были скрыты. Чтобы быстро взломать это поле, техническая команда создала подробную "радужную таблицу" номеров мобильных телефонов и электронных ящиков, которая может превратить текст шифра в оригинальный текст и быстро заблокировать номер мобильного телефона и электронный ящик отправителя.

Удивляет как китайский правительственный орган как-то смог сломать шифрование сообщений AirDrop от Apple. Такие действия, по-видимому, не будут выходить за пределы Китая, но все же следует быть на страже.

Источник: bloomberg