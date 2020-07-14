KIVI создаст смарт-телевизоры в коллаборации с Google

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Компания KIVI, которая специализируется на выпуске телевизоров, недавно стала партнером Google. Благодаря достигнутому двухстороннему соглашению, в сентябре 2020 году на рынок выйдет новая серия смарт-телевизоров на базе операционной системы Android TV 9. В планах KIVI инвестировать $1 млн в разработку аппаратной части телевизоров, чтобы улучшить качество картинки и звука.

При создании серии смарт-телевизоров KIVI TV 2020 в приоритетах стабильность работы программной платформы и улучшение пользовательского опыта. Операционная система для новых устройств создана Google и отличается широкой функциональностью, а спектр возможностей, которые она предложит, определен совместно с KIVI с ориентиром на рынки и потребности пользователей, где доступна продукция компании. Обещано последующее обновление до Android TV 11.

Телевизоры предложат поддержку умного помощника Google Assistant, открывающего не только возможности голосового управления телевизором, но и позволяющего работать с различным контентом и синхронизировать смарт-телевизоры с прочими гаджетами, включая те, которые входят в систему «умный дом».

Обещан также встроенный Chromecast для вывода контента на экран телевизора со смартфона, планшетного ПК или компьютера, а также для пользователя будет открыт доступ к приложениям из Google Play. Смарт-телевизоры с Android TV 9 должны стать незаменимым компаньоном для доступа к разнообразному контенту, предназначены для приятного времяпрепровождения, отдыха и развлечений.

Напомним, что KIVI — международный бренд, специализация которого смарт-телевизоры и ТВ-сервисы. Известен на рынках Европы и Азии, а сервис KIVI TV доступен на всех Android-телевизорах в Украине. Разработкой устройств занимается международная команда, тогда как собирают их в Европе и Китае. В числе преимуществ телевизоров KIVI — гарантия в течение 3 лет, а также более 200 сервисных центров по всему миру. По итогам 2019 года бренд KIVI стал вторым по объему продаж смарт-телевизоров в Украине.