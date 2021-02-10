Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Классический Apple iPhone 11 получил большую скидку – элегантность и качество фото доступны всего за 9 874

Классический Apple iPhone 11 получил большую скидку – элегантность и качество фото доступны всего за 9 874

07.12.2023 65 0

iPhone﻿ ﻿с закругленными краями﻿

Компактный iPhone 11 с классическим дизайном последний в линейке Apple имел скругленные грани. Многие найдет его внешность привлекательной на контрасте с последними четырьмя поколениями. К тому же недорогой сейчас Apple iPhone 11 имеет отличные возможности фото, а со скидкой стал еще дешевле.

 

Apple iPhone 11


Экран IPS с диагональю 6,1” делает iPhone 11 компактным на фоне современных смартфонов. Игры на нем выглядят потрясающе и быстро работают благодаря процессору Apple A13 Bionic.

 

Apple iPhone 11


Разблокировать экран iPhone 11 можно с помощью быстрой и надежной FaceID, работающей на основе блока датчиков и камер TrueDepth. Технология работает так же хорошо, как в современных моделях.

 

Apple iPhone 11


Лучшее, что может предложить iPhone 11 – качественное фото и видео. На тыльной стороне расположены две камеры: 12 МП широкоугольная с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12 МП сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и цифровой стабилизацией. Качество фото и видео лучше, чем у многих современных смартфонов, Apple iPhone 11 может снимать видео 4K/60 fps.

 

Apple iPhone 11


Это поколение iPhone 11 предлагает яркие цветовые варианты и округлые формы, которые многим нравятся больше, чем современные iPhone, плоские со всех сторон. Смартфон предлагает хорошее сочетание параметров и цены.﻿ Купить смартфон с купоном от продавца на $3﻿ можно по ссылке:

 

Apple iPhone 11﻿– 9 873,97 грн

 

Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:

 

Android-price (Aliexpress)

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказать посылки с Aliexpress

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 07.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Классический Apple iPhone 11 получил большую скидку – элегантность и качество фото доступны всего за 9 874