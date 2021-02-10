Классический Apple iPhone 11 получил большую скидку – элегантность и качество фото доступны всего за 9 874

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iPhone﻿ ﻿с закругленными краями﻿

Компактный iPhone 11 с классическим дизайном последний в линейке Apple имел скругленные грани. Многие найдет его внешность привлекательной на контрасте с последними четырьмя поколениями. К тому же недорогой сейчас Apple iPhone 11 имеет отличные возможности фото, а со скидкой стал еще дешевле.



Экран IPS с диагональю 6,1” делает iPhone 11 компактным на фоне современных смартфонов. Игры на нем выглядят потрясающе и быстро работают благодаря процессору Apple A13 Bionic.



Разблокировать экран iPhone 11 можно с помощью быстрой и надежной FaceID, работающей на основе блока датчиков и камер TrueDepth. Технология работает так же хорошо, как в современных моделях.



Лучшее, что может предложить iPhone 11 – качественное фото и видео. На тыльной стороне расположены две камеры: 12 МП широкоугольная с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12 МП сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и цифровой стабилизацией. Качество фото и видео лучше, чем у многих современных смартфонов, Apple iPhone 11 может снимать видео 4K/60 fps.



Это поколение iPhone 11 предлагает яркие цветовые варианты и округлые формы, которые многим нравятся больше, чем современные iPhone, плоские со всех сторон. Смартфон предлагает хорошее сочетание параметров и цены.﻿ Купить смартфон с купоном от продавца на $3﻿ можно по ссылке:

Apple iPhone 11﻿– 9 873,97 грн