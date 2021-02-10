Нас ждет редизайн YouTube Music: теперь подбор песен стал еще удобнее!

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По мнению Google это удобно?

Карусель "Послушать еще раз" – это преимущественно главное взаимодействие с YouTube Music, ведь там представлены наши наиболее воспроизводимые песни. Сейчас Google тестирует более крупную, более плотную версию этой функции.

После первого появления в июне, YouTube Music снова тестирует редизайн кнопки "Послушать снова". Однако теперь он называется "Быстрый набор", являющийся достаточно удачным брендингом, учитывая, что этот интерфейс состоит из цифр от 1 до 9.

Google переместил индикатор воспроизведения в центр иллюстрации. Одним из аргументов в пользу такого изменения может быть то, что люди не скроют справа налево и лучше показывать девять последних работ, чем шесть. Однако усеченные названия песен остаются раздражительными.

Этот редизайн быстрого набора еще не получил широкого распространения. Поделитесь своими мыслями ниже:

"Послушать еще раз" - это карусель 10×2, которая показывает шесть песен, альбомов, плейлистов и исполнителей на экране. Новый дизайн, который видит хотя бы один пользователь, использует сетку обложек 3×3 с более закругленными углами.

Дополнительная строка приветствуется, но у вас все еще есть кнопка "Больше", чтобы получить полную ленту в левом верхнем углу. Это изменение уменьшает зависимость YouTube Music от каруселей, но сокращение с 20 до девяти элементов в разделе "Прослушать еще раз" несколько неудачно.

Это изменение в YouTube Music не является широкомасштабным, а Listen again в последний раз обновлялся в 2022 году. Интересно, что Google просматривает ключевой компонент. Это довольно интересное изменение, ведь влияет на удобство использования приложения, но многие все еще ждут улучшенной системы рекомендаций, как это происходит у Spotify, пока Google занимается редизайном.

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Источник: 9to5google