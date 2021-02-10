Клон Nothing Phone 2 получит название Infinix GT 10 Pro и будет типичным игровым смартфоном для "Эльдорадо"

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Хорошо все, кроме главного

Впервые мы услышали о смартфоне Infinix GT 10 Pro на фоне небольшого скандала с сходством внешности новинки с творением Карла Пея Nothing Phone. Но тогда нам показали только схему, а фотографий или рендеров мы не видели. И вот в сети появились первые фотографии и подробные характеристики новинки.

Сначала о внешности. Конечно, до уровня своего вдохновителя это творение явно не дотягивает. Точно разглядеть трудно, но похоже, что это не объемные элементы под стеклом, а просто рисунок и выглядит довольно дешево. Как для профильно-игрового смартфона имеет право на жизнь, но массовым он станет вряд ли.

Теперь по поводу характеристик: здесь обещают 26 ГБ оперативной памяти, хотя это могут быть типичные уловки с виртуальной памятью. Сердцем смартфона станет чип Dimensity 8050 и сам по себе он неплох, но не для игрового смартфона тем более с 26 ГБ оперативной памяти.

Это примерно уровень Snapdragon 778 и поиграть в большинство игр можно будет с комфортом, но учитывая его внешность и позиционирование его явно недостаточно. За что можно похвалить компанию, так это за аккумулятор на 7000 мАч, возможно, время работы немного компенсирует разочарование от недостаточной производительности в некоторых играх.

Кроме этого, обещают рекордную зарядку с мощностью 260 Вт и версию по скромнее с мощностью 160 Вт. Есть подозрение, что в рекордной версии батарея будет поменьше и 7000 – это цифры младшей версии. Дисплей AMOLED на 120 Гц. Камера тройная: 100 МП+8 МП+8 МП и скорее всего будет среднего качества.

Глобальный релиз обещают в августе. В общем характеристики неплохие, и все цифры велики, но слабая платформа ставит под вопрос именно основную цель такого необычного устройства – игровые возможности. Также важным фактором станет цена, если она будет маленькой, то устройство будут покупать детям и определенную популярность устройство может получить.

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Источник: twitter