Ключевые характеристики Huawei Mate X3

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Складной смартфон компании не предложит поддержку 5G

Huawei сдала свои позиции на рынке смартфонов и сейчас пытается как-то выжить под гнетом санкций. Надо отдать ей должное, она борется и даже выпускает смартфоны. В планах вывести на рынок третье поколение складного смартфона Mate X. Слишком долго ждать анонс Huawei Mate X не придется, ведь новинка уже успела пройти процедуру сертификации в TENAA.

Известно, что смартфон вновь предложит «фолдподобную» конструкцию, но теперь гибкая матрица будет складываться внутрь. Здесь установят гибкую OLED-панель с высокой частотой обновления и внутри обещают чип Kirin 9000 4G. Емкость аккумуляторной батареи составит 4500 мАч и руководить работой устройства станет операционная система HongMeng (HarmonyOS) 2.0.1. К сожалению, это вся информация, которая известна о новинке.

Конкретики с датой выхода Huawei Mate X3 нет. Можно лишь строить предположения, что ее представят спустя год после выхода Huawei Mate X2. Напомним, что предшественник был представлен в июне, а его продажи начались в июле. Предполагается, что Huawei Mate X3 предложит аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью не менее 5 Вт, до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной.

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Источник: gizmochina