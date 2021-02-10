Кнопочные телефоны: рынок и лидеры

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Спрос на кнопки снижается, активнее всего в цивилизованных странах

Восприятие кнопочных телефонов у многих таково, что их игнорируют, уверены, что их используют только пожилые люди или те, кто основательно отстал от прогресса. Но, если верить статистике, «кнопки» продаются миллионными тиражами и в прошлом году даже наблюдался всплеск интереса к таким устройствам.

В этом же году спрос на кнопочные телефоны снизился. По данным аналитиков Counterpoint Technology Market Research поставки звонилок в третьем квартале нынешнего года снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на фоне прошлого квартала произошел рост отгрузок — на 12%.

Активнее всего кнопочные телефоны покупают в Африке и на Ближнем Востоке. На этот рынок приходится 38% доли всех поставленных «кнопок». А вот в Европе и Северной Америке все менее охотно приобретают телефоны. Спрос в третьем квартале снизился на 40% и 44% соответственно.

Лидером же на рынке кнопочных телефонов является iTel, на долю которой приходится 28% рынка. «Серебро» у HMD Global (Nokia) с долей 16% и в тройку лидеров попал бренд Tecno — 14%. У Lava Mobiles в активе 7%, а у Samsung — 5%.

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Источник: counterpoint