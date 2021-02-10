Кодек aptX на Xiaomi (Сяоми)

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Впервые слышите слово «aptX»? Давайте разбираться, что это такое

В последнее время смартфоны Xiaomi все чаще стараются покрыть любые популярные запросы у пользователей. Например, уже несколько лет программисты и инженеры китайской компании активно трудятся над улучшением результатов работы камеры, и заметить эти улучшения можно невооруженным глазом.

Пожалуй, с таким же энтузиазмом Xiaomi работают и над «музыкальной» составляющей своей продукции, причем, одновременно прокачивается как звучание из динамиков, так и передача звука через наушники. Учитывая растущую популярность беспроводных наушников, компания, в основном, тратит силы над улучшением качества звука, передаваемым через Bluetooth.

Однако, несмотря на все усилия разработчиков, звучание в Bluetooth-наушниках не получит должного апгрейда, пока не в прошивке не будет активирован специальный кодек – aptX. Давайте изучим, что из себя представляет данный кодек.

Что такое aptX?

aptX и его более продвинутая версия aptX HD – специально разработанные кодеки, используемые для более качественной передачи звука на совместимые Bluetooth-устройства.

Более распространенные кодеки – SBC и AAC – хоть и предлагают приемлемое для большинства пользователей качество передаваемого звука, но его точно нельзя назвать идеальным. Более того, для «ценителей» данные кодеки являются настоящими стоп-сигналами.

Помимо банально не самого чистого звука, SBC и AAC также не могут похвастаться правильной и «быстрой» передачей сигнала. Особенно это заметно в играх и при просмотре роликов на YouTube – например, ведущий на экране уже произнес реплику, а вы услышали ее спустя определенный промежуток времени. На постоянной основе это может давать нехилое чувство раздражения.

aptX и aptX HD были созданы как раз для того, чтобы повысить качество звука в Bluetooth-наушниках, сокращая при этом отставание до возможного минимума.

Кстати, считается, что при aptX выдает звук сопоставимый с несжатым качеством CD-диска. А разница обычного aptX и его HD-версии состоит в том, что «прокаченный» кодек убирает различный «фоновый мусор», что делает его предпочтительным для аудиофилов.

Как включить кодек aptX на Xiaomi?

Прелесть aptX состоит в том, что его не нужно активировать. Xiaomi, как и многие производители-конкуренты, просто встроили данный кодек внутрь системы, и при подключении подходящих наушников aptX (или его HD-версии) сразу начнет «работать» и радовать вас гораздо более чистым звучанием.

Оба кодека были разработаны Qualcomm – американской компанией, в основном, известной благодаря своим мобильным чипам Snapdragon. Поначалу именно процессоры серии Snapdragon «обкатывали» технологию aptX, но со временем Qualcomm открыла доступ к крутому звучанию чипам от MediaTek.

Что делать, если aptX не включается?

К сожалению, от ошибок не застраховано ни одно устройство, и ваши новые продвинутые наушники могут просто не «подтянуть» желаемый вами кодек. Причиной этого может быть как программный баг MIUI, так и «кривая» прошивка наушников.

Так или иначе, это недоразумение можно поправить, найдя соответствующий пункт в режим разработчика. Кстати, напоминаем о нашей статье, где подробно расписаны все пункты данного меню, а также приведена инструкция, как найти этот режим. Рекомендуем с ней ознакомиться.

Вот мы зашли в режим разработчика – нам необходимо найти раздел «Сети». Среди подпунктов данного раздела вы найдете меню настройки используемых смартфоном кодеков. Нажимаем на него и ищем тот самый aptX – выбираем. Все, после этого смартфон будет в принудительном порядке запускать желанный многими кодек.

Как мы видим, aptX – не редкость для смартфонов Xiaomi. Но для его использования придется провести апгрейд ваших наушников.