Apple хочет производить iPhone полностью из вторсырья

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Apple стремится перейти на использование вторичных материалов при создании смартфонов

Apple делает все, чтобы ее ассоциировали с «зеленой» компанией, которая заботится об окружающей среде. Она сокращает объемы выбросов в атмосферу, активно использует возобновляемую энергию и применяет переработанные материалы. Именно в использовании «вторсырья» Apple видит свое будущее и планирует полностью перейти на переработанные материалы при производстве iPhone.

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Об этом на саммите VivaTech 2021 заявил Тим Кук. Он сообщил, что в будущем они откажутся от потребления ресурсов земли и будут зависеть от «возобновляемых ресурсов». Особо СЕО Apple отметил, что компания уже является той, что предлагает нулевой выброс углерода. Сейчас стоит задача повысить сознательность людей в части углеродной нейтральности и надеяться на достижение углеродной нейтральности по всей цепочке производства до поставки конченому потребителю. И достигнуть намеченной цели планируют к 2030 году.

Apple есть чем уже сейчас похвастаться в деле минимизации ущерба, который наносится окружающей среде. Так, 40% алюминия, который используется при производстве Mac относится к разряду переработанных, как и 98% редкоземельных элементов в серии iPhone 12. В рамках заботы об экологии и ради сокращения углеродного следа, компания изъяла зарядку из комплекта поставки смартфонов.

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Источник: mydrivers