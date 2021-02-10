Когда выйдет iPhone SE 3

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Есть шанс, что iPhone SE третьего поколения могут показать, скорее всего, в марте следующего года

Следующая версия популярного и доступного iPhone SE от Apple выйдет в первом квартале 2022 года. Такой прогноз дали специалисты тайваньской исследовательской компании TendForce, а сделан он исходя из информации, полученной от источников в цепочке поставок.

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iPhone SE 3 должен стать самым дешевым 5G-смартфоном у Apple. Он получит корпус, унаследованный от iPhone 8, ведь менять «одежку» хлопотно и дорого. Не забываем, что невысокая цена смартфона объясняется отчасти и тем, что компания вот уже несколько лет эксплуатирует один и тот же корпус.

Известно, что iPhone SE 3 должен получить дисплей диагональю 4,7 дюйма и чип Apple A15 Bionic, который компания ставит в своих флагманах серии iPhone 13. Новому компактному смартфону пророчат дисплей от края до края и предложит авторизацию при помощи Touch ID.

Если компания поставит такой мощный процессор, это сделает третье поколение iPhone SE самым мощным компактным смартфоном на рынке. Ожидается, что в следующем году Apple выпустит 25-30 млн единиц iPhone SE 3.

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Напомним, что первый iPhone SE вышел в марте 2016 года и был снят с производства в сентябре 2018 года. iPhone SE второго поколения вышел в апреле 2020 году и его можно приобрести и сейчас.

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Источник: macrumors