Apple в Турции: как экономический кризис заставил компанию взять паузу с продажами и возобновить их, но по другим ценам

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Рост стоимости электроники и обвал национальных валют может стать делом обыденным

Курс турецкой лиры обвалился. Обесценивание местной валюты произошло практически мгновенно и это привело к тому, что техника Apple стала стоить дешевле чем в США. Особо предприимчивые пользователи сразу смекнули, что если обменять доллары на лиры и быстренько закупиться в магазине, где еще не успели сменить ценники исходя из реальной стоимости лиры, то можно выгодно закупиться «яблочной» техникой.

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Жажда халявы подстегнула приток денег в Турцию с внешних рынков, когда особо ушлые торгаши постарались быстро дешево скупить товары из-за ослабления национальной валюты. Правда, ребята из Apple быстро смекнули, что ценники нуждаются в корректировке, поэтому во вторник свернули онлайн-продажи своих устройств и аннулировали часть предзаказов.

Компания не стала озвучивать сроков приостановки продаж и ряд аналитиков ждали, что Apple возьмет паузу и подождет стабилизации местной валюты. Прошло пару дней, и компания возобновила торговлю своими устройствами. Но по другим ценам. Ценники выросли на 25%. Это бизнес, ничего личного.

Стоит сразу сделать оговорку, что обесценивание турецкой лиры затронуло и всех прочих производителей, которые продавали свои товары на локальном рынке. Аналогичная ситуация коснулась всех крупнейших игроков, которые вынуждены были временно прекратить продажи и убрать с прилавков товары.

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Аналитики уже прогнозируют то, что история с обвалом национальных валют будет происходить и в прочих странах. Все это подстегнет рост серого рынка, и производители электроники вынуждены будут менять ценники на свои товары. Естественно в сторону повышения и уповать на откат цен не стоит. Никто торговать себе в убыток не будет. Но далеко не все смогут позволить себе покупку товаров по новым ценам. Наиболее пессимистичный прогноз — сокращение продаж и уменьшение количества предложений в сетях.

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Источник: dailysabah﻿