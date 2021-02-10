Когда ждать Poco X3 Pro? Дали наводку

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Назвали время выхода Poco X3 Pro

«Покопфон» продолжает свой путь на рынке смартфонов уже в ранге независимого бренда. Чтобы подчеркнуть то, что компания начинает новую жизнь она пошла по пути смены логотипа и придумала странноватый талисман. Уже в качестве суверенной компании она выпустит Poco X3 Pro, который станет продвинутой версией популярного и успешного Poco X3.

Компания хранит молчание о времени выхода этой модели, но она уже успела засветиться на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). Это явный признак того, что смартфон готов и его анонс не за горами. По данным сетевого информатора Дебаяна Роя, анонс Poco X3 Pro пройдет в Индии в первую или во вторую неделю марта.

О самой новинки мало что известно. Есть предпосылки, что в основе Poco X3 Pro будет лежать чип Snapdragon 855, смартфон получит двухдиапазонный Wi-Fi четырехмодульную камеру, где в качестве главного будет выступать датчик на 48-мегапикселей. Поставляться смартфон будет с оболочкой MIUI. Ждем новых подробностей о Poco X3 Pro.

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Источник: twitter