Когда ждать Samsung Galaxy M33

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Обещаны две версии с новым чипом от Samsung

Не секрет, что после обновления флагманской серии Galaxy S, Samsung примется за выпуск новинок в рамках серий Galaxy A и Galaxy M. Нас ждет анонс Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy A73, Galaxy M23 и Galaxy M33. Сегодня появился повод поговорить о последней из названых новинок.

Сетевые источники ориентируют нас на то, что в марте состоится премьера Galaxy M33. Первой страной, где состоится его релиз, станет Индия. Ожидается, что смартфон придет в двух версиях с поддержкой 5G и без таковой.

Не так давно Galaxy M33 был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило узнать, что базироваться он будет на чипе Exynos 1200, предложит 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.0. По слухам, емкость аккумуляторной батареи составит 6000 мАч и ее можно будет заряжать на мощности 25 Вт.

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Samsung Galaxy M33 могут укомплектовать 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, фронтальная камера на 13-мегапикселей и на тыльной стороне предложат четыре сенсора 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 5 Мп + 2 Мп.

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Источник: mysmartprice