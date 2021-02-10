Список смартфонов Samsung, которые получают поддержку Expert RAW

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Компания научит флагманы снимать лучше

Samsung Expert RAW — это приложение для камеры, предлагающее расширенные функции съемки, включая полноценное ручное управление камерой. Заявлена поддержка многокадровой съемки HDR и есть возможность хранить фото в форматах JPEG и DNG RAW. Утилита Expert RAW интегрируется с Adobe Lightroom, чтобы можно было открыть изображения RAW напрямую в приложении для редактирования.

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Сейчас работать с утилитой могут только владельцы Galaxy S22 Ultra. Но на прошлой неделе компания пообещала, что приложение станет доступно и для других смартфонов. И вот сегодня Samsung опубликовала список моделей, получивших поддержку Expert RAW. Увы, но утилита прерогатива только флагманских смартфонов.

Причина — оно «тяжелое» и для его работы требуется немало ресурсов. На форуме говорится о том, что приложение совместимо только с устройствами, обладающими 8 Гб оперативки, чипами Exynos 990 и Snapdragon 865 или более новыми платформами, а также телеобъективом, обеспечивающим поддержку минимум 2-кратного оптического зума.

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С 25 февраля придет на все устройства линейки флагманов Galaxy S22. В начале марта к ним присоединиться Galaxy S21 Ultra и в апреле — Galaxy Z Fold 3. Во втором полугодии Samsung Expert RAW станет доступно для Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Note 20 Ultra.

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Источник: xda developers