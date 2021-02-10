Коллекционер из Румынии собрал 3 456 мобильных телефонов и стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса

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Невероятная коллекция...

Мужчина из Румынии по имени Андрей Билби Аргентис владеет коллекцией с 3 456 мобильными телефонами. По словам коллекционера, он начал собирать свою коллекцию только в 2018 году, а это значит, что он собрал рекордное количество телефонов за последние шесть лет. У него самая большая коллекция мобильных телефонов по версии Книги рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежит коллекционеру Экрему Карагюдекоглу, который имел в коллекции 2,779 мобильных телефонов.

Фотография показывает комнату, где Андрей собирает свои телефоны. Две стены, стоящие друг напротив друга, полностью заставлены мобильными телефонами, и, увеличив фото, мы можем рассмотреть несколько Motorola Razr V3 разных цветов. На стене с левой стороны фотографии на второй полке, похоже, стоит несколько последних моделей Pixel, а на девятой полке той же стены мы можем заметить несколько старых моделей iPhone.

Есть ли у вас коллекции телефонов?

Источник: guinnessworldrecords