Количество недостатков Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro множится

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Пользователи жалуются на появление трещин на дисплее

Эпопея с косяками Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro продолжается. В блогах и на форумах множится количество жалоб на недостатки смартфонов, которые продолжают выявлять пользователи. Очередным проколом стало закаленное стекло, которое прикрывает экраны устройств.

Фото, которые приводятся в статье, сделаны пользователями и выложены ими на официальном форуме Google. Как видно на снимках, защитное стекло Pixel-фонов покрыто трещинами. Сам факт их возникновения пользователи отнюдь не связывают с какими-то падениями, ударами или прочими механическими повреждениями.

Они уверяют, что трещины возникли самопроизвольно, когда смартфон находился в режиме ожидания или на зарядке. Обращает на себя внимание то, что эпицентром образования трещин на экранах Pixel 6 и Pixel 6 Pro стали углы панели. Такие повреждения характерны при падении устройств, но пользователи утверждают, что имеет место производственный брак. По их мнению, речь идет о неправильной установке защитного стекла и реакции на перепад температур.

Сам дефект не носит массовый характер и может касаться лишь отдельной партии устройств. Google не признала свою вину и напомнила, что, как правило, трещины на дисплее появляются по вине пользователей из-за неаккуратного обращения с устройствами. Тем не менее, она намерена провести расследование и установить причины появления трещин.

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Источник: google