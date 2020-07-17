Количество загрузок приложений из Google Play и App Store бьет рекорды

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Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь людей. Во многих странах большинство вынуждены были сидеть дома на самоизоляции. Желая скрасить скучное времяпрепровождение различными познавательными и развлекательными программами, пользователи начали массово устанавливать приложения на свои гаджеты.

Больше качали приложений

По данным компании Sensor Tower второй квартал нынешнего года стал рекордным по количеству загруженного софта. Речь идет о 37,8 млрд загрузок приложений из Google Play и App Store, что дало прирост 31,7%. Так, количество скачиваний приложений из App Store составило 9,1 млрд, а из Google Play — более 28 млрд.

Самым популярным приложением в App Store стал Zoom, который 2 квартал 2020 года установили 94 млн раз, побив квартальный рекорд TikTok в 67 млн установок. Что касается Google Play, то тут рекордсменом стал TikTok, который стал еще также самым популярным приложением в США и Европе. На втором месте по количеству скачиваний стал все тот же Zoom.

Больше платили за софт

Всего за первую половину нынешнего года пользователи потратили $50,1 млрд на покупку приложений из App Store и Google Play. И это 23,4% больше, чем было истрачено ими на приобретение софта за аналогичный период прошлого года. Больше всего заработать удалось фирменному магазину приложений Apple — $32,8 млрд. В активе Google Play $17,3 млрд.

Источник: androidcentral