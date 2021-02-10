Комментарий советника США по поводу нового 5G-смартфона Huawei вызвал удивление

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huawei против США, Китай против США

Анонс китайской компанией Huawei нового флагманского смартфона Mate 60 Pro с собственным 5G-модемом SMIC заставил давать комментарий советника по национальной безопасности США Джейку Салливану.

В интервью он выразил удивление тем, что Китай смог создать собственные чипсеты 5G, поскольку считалось, что технологии SMIC не позволяют этого сделать.

Ранее из-за санкций США Huawei не могла покупать 5G-модули у американских производителей, что привело к падению продаж. Новый Mate 60 Pro позволит компании конкурировать с iPhone в Китае.

Джейк Салливан отметил, что США должны получить больше информации о характеристиках чипсета, прежде чем комментировать его происхождение. Если будет выявлено нарушение санкций, это может повлечь за собой более жестокие санкции за трюк Mate 60 Pro, в том числе вторичные санции.

Комментарий советника демонстрирует обеспокоенность США успехами Китая в разработке собственных чипов. Очевидно, что Huawei получила значительную поддержку правительства Китая в конкуренции с американскими технологиями, поэтому ситуация требует тщательного расследования со стороны США.

Источник - 9to5mac