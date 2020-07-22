Компактный Jelly 2 стал хитом на Kickstarter

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Сегодня будем вещать вам о смартфоне Jelly 2 от малоизвестной компании Unihertz. А все по причине того, что это один из тех редких экземпляров, который полностью соответствует эпитету компактный мобильник. Он ориентирован, прежде всего, на тех пользователей, которым по каким-то причинам тяжело и некомфортно пользоваться телефонами с большими экранами. Как оказалось, таких людей нашлось немало.

Смартфон для хоббитов

Более компактные размеры Jelly 2 объясняются тем, что аппарат получил дисплей диагональю всего 3 дюйма. А еще он работает в сетях 4G и поставляется с предустановленной ОС Android 10. Сам смартфон был анонсирован в июне нынешнего года, и его создатели решили собрать средств на его производство через краудфандинговую платформу Kickstarter. Изначально разработчики хотели собрать $50 000 за один месяц, но этот план был с лихвой переполнен.

Сбор средств стартовал 21 июля и всего за несколько дней удалось привлечь средств в размере почти $500 000. И эта сумма постоянно увеличивается. Оказывается, люди соскучились по компактным смартфонам и готовы проинвестировать его выпуск.

Напомним, что Jelly 2 получит 3-дюймовый дисплей разрешением 854х480 точек, процессор Helio P60, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб. Габариты корпуса составили 95х49,4х16,5 мм и внутри скрывается батарейка емкостью 2000 мАч. Не забыли укомплектовать смартфон чипом NFC и сканером отпечатков пальцев. Оценили Jelly 2 в $129.

Источник: mydrivers